Son Dakika Haberleri: Kars'ta gökyüzü kızıla büründü
Son Dakika Yerel Kars'ta gökyüzü kızıla büründü

Kars'ta gökyüzü kızıla büründü

7 saat önce

- Kars'ta gökyüzü kızıla büründüKARS - Kars'ta gökyüzü kızıla büründü.

- Kars'ta gökyüzü kızıla büründü

KARS - Kars'ta gökyüzü kızıla büründü. Kent merkezinde oluşan manzara kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Kars'ta kar yağışının ardından gökyüzünün de rengi değişti. Gün batımından sonra gökyüzü kızıla bürünüyor. Gökyüzünün kızıla bürünmesi ortaya eşsiz güzellikler çıkarıyor. Dikme Köyü Demir Tren Yolu köprüsü ile ve kent merkezinin kızıla bürünmesi görenleri de mest ediyor.

Kars'ta gökyüzü kızıla büründü

Kars, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:54 Kaynak: İHA
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