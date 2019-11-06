Kars'ta gökyüzü kızıla büründü
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- Kars'ta gökyüzü kızıla büründüKARS - Kars'ta gökyüzü kızıla büründü.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:54 Kaynak: İHA
- Kars'ta gökyüzü kızıla büründü
KARS - Kars'ta gökyüzü kızıla büründü. Kent merkezinde oluşan manzara kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
Kars'ta kar yağışının ardından gökyüzünün de rengi değişti. Gün batımından sonra gökyüzü kızıla bürünüyor. Gökyüzünün kızıla bürünmesi ortaya eşsiz güzellikler çıkarıyor. Dikme Köyü Demir Tren Yolu köprüsü ile ve kent merkezinin kızıla bürünmesi görenleri de mest ediyor.
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