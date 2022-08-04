Kars'ta gökyüzü kızıla büründü - Son Dakika
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Kars'ta gökyüzü kızıla büründü

04.08.2022 09:08

Kars'ta gökyüzü kızıla büründü Kars'ta gün batımında gökyüzü kızıla büründü.

Kars'ta gökyüzü kızıla büründü

KARS - Kars'ta gün batımında gökyüzü kızıla büründü.

Kars'ın en önemli bölgelerinden birisi olan Karadağ Tabya zirvesinde kızıla bürünen gökyüzü görenlerin ilgisini çekti. Kenttin zirvesinde kaydedilen görüntüler Kars'ın güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan 40 Kapılı Şehir Ani Ören Yeri, Tarihi Kars Kalesi, Hasani Harakani Türbesi, Çıldır Gölü, Baltık Mimarisi yapılarıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kars, gün batımında yine görenlerin beğenisini kazandı.

Kars'ın zirvesinde gün batımını izlediğini ifade eden Sinan Elik, "Kars'ın en yüksek yerindeyiz. Borazanlı Tabya'dayız. Ben çoğu zaman geliyor buradan güneşin batımı izliyorum. Gerçekten çok güzel tabiatı, doğası, hele burası konum olarak şehir ayağınızın altında, müthiş bir yer, gerçekten müthiş bir yer. Ben buradan gün batımını izlemeyi tercih ederim" dedi.

Kızılı bürünen Kars'ta Borazanlı Tabya ve Dereiçi Kanyonu gün batımında kameralara yansıdı. Dağların zirvesinden yansıyan kızıl ve sarımsı hat, kartpostal görüntüler ortaya çıkardı.

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Kaynak: İHA

Karadağ, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta gökyüzü kızıla büründü - Son Dakika

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