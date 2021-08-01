Kars'ta gönüllüler ormanlık alanda piknik yapan vatandaşları uyardı, çöpleri topladı - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gönüllüler, olası yangınların önüne geçmek amacıyla piknik alanlarında vatandaşlara uyarılarda bulundu, yangına neden olabilecek çöpleri topladı.

Türkiye'de son günlerde yaşanan orman yangınlarından etkilenen gönüllüler, ağaçlık alanlarda yaşanabilecek yangınlara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Acısu mevkisindeki piknik alanında bir araya gelen gönüllüler, orman yangınlarının yaşanmaması için vatandaşlardan dikkatli olmalarını ve çevreyi temiz tutmalarını istedi.

Gönüllülerden Suat Yeşilova, son günlerde birçok ilde yaşanan orman yangınlarının tedirginliğe neden olduğunu söyledi.

Sarıkamış'ta genel olarak piknik yerlerinin ormanlık bölgede olduğuna dikkati çeken Yeşilova, "Orman yangınları ciğerimizi yakıyor, Sarıkamış'ta vatandaşlarımızın bu mevsimde çok dikkatli olmaları gerekiyor. Biz de arkadaşlarla böyle bir çalışma başlattık. Orman personelinin piknik alanlarını ve diğer kritik yerleri sürekli kontrol edip vatandaşları uyarmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Yeşilova, piknik yapan vatandaşlardan ormanlık alanda daha dikkatli olmasını isteyerek, şunları kaydetti:

"Piknik yapanlar cam ve benzeri parçaları sağa sola saçmasınlar ve çöplerini bırakmasınlar. Ayrıca çobanlar, hasat yapanlar, sigara içenler bu alanlarda çok dikkat etsinler. Küçük bir hata, çok büyük bedeller ödememize neden olur."