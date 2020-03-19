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Kars'ta görevli sağlıkçılardan "evde kalın" mesajı
6 saat önce
Kars'ta mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerinin başında olan hastane çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşlara "evde kalın" mesajı verdi.
Kars'ta mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerinin başında olan hastane çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşlara "evde kalın" mesajı verdi.
Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde görevli sağlık çalışanları, vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.
Sağlık çalışanları, ellerindeki kağıtlara "Biz sizin için buradayız. Lütfen sizde bizim için evde kalın" yazarak çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:02 Kaynak: AA
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