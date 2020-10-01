Son dakika gündem: Gözaltına alınan HDP'li meclis üyeleri görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Halkların Demokrat Partisi (HDP) Belediye Meclis Üyeleri Şevin Alaca , Muazzez Çağrıtekinci, Kaya Naki, Fahrettin Kaya , Ömer Albayrak ile İl Genel Meclis Üyesi Suat Bayhan, Kağızman İl Genel Meclis Üyesi Halil Kan tedbiren geçici olarak İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldı.

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