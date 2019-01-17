Kars'ta Gözlemlenen Kuşların Sergisi Açıldı

Kars'ta, Doğa Hayatı Koruma ve Fotoğraf Sanatı Derneğince 2018 yılı yaz ve güz döneminde çekilen kuşların fotoğrafları sergilendi.

Kars'ta, Doğa Hayatı Koruma ve Fotoğraf Sanatı Derneğince 2018 yılı yaz ve güz döneminde çekilen kuşların fotoğrafları sergilendi.



"TANAP ile Doğal Hayatın Korunması ve Çevre Bilinci Projesi" kapsamında, fotoğraf sanatçısı Ahmed Yılmaz tarafından 2018 yılı yaz ve güz dönemi gözlemlenen kuşların fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.



Kars Valiliği Kültür Sanat Evi'ndeki serginin açılışını Kars Valisi Türker Öksüz ve fotoğraf sanatçısı Ahmed Yılmaz, gerçekleştirdi. Öksüz ve beraberindekiler sergiyi gezerek, fotoğraflar hakkında bilgi aldı.



Vali Türker Öksüz, açılışta yaptığı konuşmada, Kars'ın bir çok açıdan zengin olduğunu belirterek, "Kentimiz aynı zamanda doğal hayat açısından çok zengin, çok sayıda canlı türünü barındırıyor, dolayısıyla bu zenginliğin farkında olmamız lazım." dedi.



Serginin açılmasında emeği geçenlere de teşekkür eden Öksüz, "Yabani hayvanların doğal ortamlarda yaşamını sürdürebilmeleri için insanlar olarak dikkat etmemiz lazım, onların da canlı olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Çevremizi temiz tutup onların rahat yaşamalarına imkan vermemiz lazım." diye konuştu.



Fotoğraf sanatçısı Ahmed Yılmaz, programın ardından Vali Öksüz'e çektiği kızılşahin kuşu tablosunu hediye etti.

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