Kars'ta gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı - Son Dakika

Kars'ta gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı.

Dikme Köyü Kars Çayı'nın geçiş güzergahında kaydedilen görüntüler Kars'ın güzelliğini bir kez daha gözler önüne sererek, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattından geçen tren ise kızıla bürünmüş, gökyüzünün suya yansımasıyla görenleri büyüledi.

Dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Kars, gün batımında gökyüzünün kızıla bürünmesi adeta görenleri büyülerken, o anlar kameralara yansıdı. - KARS