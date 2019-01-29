Son Dakika Haberleri: Kars'ta Güneşi Gören Kendisini Dışarı Attı

Kars'ta Güneşi Gören Kendisini Dışarı Attı

1 saat önce

Sibirya soğuklarının yaşandığı Kars'ta, bahar havası yaşanıyor.

Kars'ta Güneşi Gören Kendisini Dışarı Attı, System.String[]
Sibirya soğuklarının yaşandığı Kars'ta, bahar havası yaşanıyor. Güneş ve sıcak havayı gören vatandaşlar kendilerini dışarı attı.

Kars'ta, son günlerde etkili olan Sibirya soğukları, yerini bahar havasına bıraktı. Kış aylarının en soğuk günlerinin yaşandığı kentte birden bire hava sıcaklığının eksi 15'lerde artı 10 dereceye çıkması, soğuk havada evine kapanan vatandaşların dışarı çıkmasını sağladı.

Güneş ve sıcak hava ile birlikte dışarı çıkan vatandaşlar Kars Kalesi, Harakani Külliyesi'nin bulunduğu bölgeye gelerek, dışarıda çay içti, sıcak havanın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin camını yıkadı.

Kars'ta mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı vatandaşlar arasında da şaşkınlıkla karşılandı. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:17 Kaynak: İHA

Sibirya, Kars, Güncel
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