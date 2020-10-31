Kars'ta araçlardan akü çalarken güvenlik kamerasına yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Organize Sanayi Bölgesindeki bazı araçların akülerinin çalınmasına ilişkin sanayi çalışanları polis ekiplerine ihbarda bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede, güvenlik kamerasından tespit edilen hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda akü hırsızlığı yapan F.B. ve D.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
F.B. ve D.Y, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Kars'ta güvenlik kamerasına takılan akü hırsızlarına tutuklama - Son Dakika