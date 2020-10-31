Son dakika... Kars'ta güvenlik kamerasına takılan akü hırsızlarına tutuklama - Son Dakika

Son dakika... Kars'ta güvenlik kamerasına takılan akü hırsızlarına tutuklama

31.10.2020 12:51

Son dakika gündem haberi... Kars'ta araçlardan akü çalarken güvenlik kamerasına yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Kars'ta araçlardan akü çalarken güvenlik kamerasına yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Organize Sanayi Bölgesindeki bazı araçların akülerinin çalınmasına ilişkin sanayi çalışanları polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede, güvenlik kamerasından tespit edilen hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda akü hırsızlığı yapan F.B. ve D.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

F.B. ve D.Y, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son dakika... Kars'ta güvenlik kamerasına takılan akü hırsızlarına tutuklama
Son dakika... Kars'ta güvenlik kamerasına takılan akü hırsızlarına tutuklama
Son dakika... Kars'ta güvenlik kamerasına takılan akü hırsızlarına tutuklama
Son dakika... Kars'ta güvenlik kamerasına takılan akü hırsızlarına tutuklama

Emniyet Müdürlüğü, Organize, Polis, Kars, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kars'ta güvenlik kamerasına takılan akü hırsızlarına tutuklama - Son Dakika


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