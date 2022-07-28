Kars'ta hırsız çelik kasayı açarken yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kars'ta hırsız çelik kasayı açarken yakalandı

28.07.2022 10:14
Kars'ta hırsız çelik kasayı açarken yakalandı

Kars'ta hakkında 10 suçtan kaydı bulunan bir kişi bir evde çelik kasayı açmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Kars'ta hakkında 10 suçtan kaydı bulunan bir kişi bir evde çelik kasayı açmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Halitpaşa Mahallesi Bahri Dağdaş Caddesi'nde G.A'ya ait evde bir kişinin gezdiği ihbarı polisi harekete geçirdi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal ederek eve girdi. Polis ekipleri evde hırsızlık, kasten yaralama ve mala zarar verme gibi 10 ayrı suç kaydı bulunan 50 yaşındaki S. Y.'yi spiral makinesiyle çelik kasayı keserken suçüstü yakaladı.

S.Y.'yi gözaltına alan polis, S.Y.'nin üzerinde yaptığı aramada bir miktar altın ve bir takım malzeme ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen S.Y. buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye'ye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

YORUMLAR
500
Kars'ta girdiği evdeki çelik kasayı açarken yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı Kars'ta girdiği evdeki çelik kasayı açarken yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı Kars'ta trafik uygulamaları sürüyor Kars'ta trafik uygulamaları sürüyor
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta hırsız çelik kasayı açarken yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:52 Bebeklerini doğmadan kaybetmişlerdi! Murat Yıldırım ve İman Elbani çiftinin bebek beklediği öne sürüldü
09:49 Hindistan'da aynı şırıngayla 30 öğrenciye koronavirüs aşısı yapıldı: Bana sadece bir tane verildi
09:40 İnternette şikayet edilen reklamlar için yeni dönem
09:43 AK Parti il başkanı önünde esas duruşa geçen askerler tepki çekti! Valilik soruşturma başlattı
09:25 Ümit Özdağ, "Buraya Türklerin girmesi yasak" dediği gazinonun sahibi Türk çıkınca paylaşımını sildi
09:22 Rus siyasetçiden gündem yaratan harita: Ukrayna, 4 ülke arasında bölüşüldü
09:13 ABD'nin ticari ham petrol stokları beklentilerden daha fazla azaldı
09:16 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e eleneceğini belirten astrolog bu yılın şampiyonunu da açıkladı
09:03 10 yıldır ürettiği sebzeleri ihtiyaç sahiplerine bedava dağıtıyor
08:58 İş yerine 'kenevir' operasyonu! 1 kilo 800 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 10:15:09. #1.12#
SON DAKİKA: Kars'ta hırsız çelik kasayı açarken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement