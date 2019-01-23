Son Dakika Haberleri: Kars'ta Halk Kütüphanesinin Kazan Dairesinde Patlama

Kars'ta Halk Kütüphanesinin Kazan Dairesinde Patlama

20 dakika önce

Kars'ın Kağızman ilçesindeki bir halk kütüphanesinin bitişiğindeki kazan dairesinde teknik bir arızadan kaynaklanan patlama hasara yol açtı.

Kars'ta Halk Kütüphanesinin Kazan Dairesinde Patlama, System.String[]
Kars'ın Kağızman ilçesindeki bir halk kütüphanesinin bitişiğindeki kazan dairesinde teknik bir arızadan kaynaklanan patlama hasara yol açtı.

Şahindere Mahallesi'ndeki ilçe halk kütüphanesinin bitişiğinde yer alan tek katlı kazan dairesinde sabah saatlerinde patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı.

İncelemede, kazan dairesinin bulunduğu bölümün yıkıldığı belirlendi.

Kars Valisi Türker Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaya ilişkin incelemenin sürdüğünü belirtti.

Vali Öksüz, "Teknik bir konudan patlama olmuş, yaralanan yok, hafif hasar var." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:26 Kaynak: AA

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