Kars'ta halk otobüsü önce bisikletliye ardından elektrik direğine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Kars'ta halk otobüsünün önce bisikletli, ardından da elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Abdurrahman Güneş idaresindeki 36 H 1016 plakalı halk otobüsü, Aydınlıkevler Subatan mevkisinde yola aniden çıkan 14 yaşındaki Mustafa Karalar'ın kullandığı bisiklete çarptı.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, elektrik direğine çarparak durabildi.
Kazada, Karalar ile otobüs şoförü Güneş yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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