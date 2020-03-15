Kars'ta halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte ediliyor - Son Dakika
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Kars'ta halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Kars'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, vatandaşların ortak kullandığı alanlar ve tarihi mekanlar dezenfekte ediliyor.

Kars'ta halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte ediliyor, System.String[]

Kars'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, vatandaşların ortak kullandığı alanlar ve tarihi mekanlar dezenfekte ediliyor.

Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 önlemleri kapsamında çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Özel kıyafetli ekipler; otobüs durakları, tarihi yerler, belediye hizmet binaları ve vatandaşların yoğun kullandığı ortak alanları dezenfekte ediyor.

Belediye Sağlık İşleri Müdürü Selçuk Kurtbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun kullanılan alanlarda sıkı temizlik yaptıklarını söyledi.

Dezenfekte çalışmalarının bir süre devam edeceğini belirten Kurtbaş, "Bugün toplu taşıma araçlarından başladık, hizmet binalarıyla devam ediyoruz. Yarın ve ileriki günlerde eylem planımızda ibadethaneler var, yine hizmet binalarında çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmalar için bir hafta gibi bir süre planladık ama bu daha da uzayabilir." dedi.

Kurtbaş, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlara önerimiz, ellerinden geldiğince hijyene önem versinler. Ciddi bir konu, dünyanın önde gelen hastalıklarından biri haline geldi. Daha dikkatli, daha duyarlı olalım. Toplu taşıma araçlarına dezenfekte yapmaya başladık, halen de yapıyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla toplu taşıma araçlarını kullanabilirler."

Kars Belediyesi, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:08 Kaynak: AA
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