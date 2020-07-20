Kars'ta hamam duvarındaki figürler dikkat çekiyor - Son Dakika

Kars'ta restorasyon çalışmaları devam eden hamamın duvarında çıkan Yarasa kanadı ve yıldız figürlerinin Osmanlı dönemine ait olduğu ileri sürülüyor.



Kars'ta Tarihi Mazlum Ağa Hamamı'nın restorasyon çalışmalarında sıva altında kalmış ve Osmanlı dönemine ait yarasa kanadı ve yıldız figürleri ortaya çıktı. 1574 ve 1595 yılları arasında dönemin padişahı Sultan III. Murad tarafından inşa ettirilmiş olan Mazlum Ağa Hamamı restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, sıva söküm çalışmaları sırasında sökülen sıvanın altından yarasa ve yıldız figürlerinin çıkması görenleri şaşırttı.



Kars'ta önemli yerler arasında bulunan Mazlum Ağa Hamamı'nın kubbe duvarlarında sıva altında yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan ve Osmanlı dönemine ait olduğu ileri sürülen yarasa kanadı ve yıldız motiflerin olduğu yerlerin itina ile temizlenerek muhafaza altında alındı.



Mazlum Ağa Hamamı'nın restorasyon çalışmaları ise aralıksız devam ediyor. Yarasa kanadı ve yıldız motiflerinin ortaya çıktığı hamamın restorasyon çalışmalarının ardından Kars turizmine kazandırılacak. - KARS