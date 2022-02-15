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Kars'ta hareket halindeki midibüs yandı - Son Dakika

Kars'ta hareket halindeki midibüs yandı

15.02.2022 15:44
Kars'ta hareket halindeki midibüs yandı

Kars'ta hareket halindeki midibüs ateş alarak yandı.

Kars'ta hareket halindeki midibüs ateş alarak yandı. Midibüste bulunan 2'si çocuk 8 kişi midibüsten hemen inerek yanmaktan son anda kurtuldu.

Kars'ta Artvin'e gitmekte olan bir firmaya ait midibüs, Susuz ilçesine bağlı İncesu köyü mevkiinde bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Sürücü aracı hemen durdurarak yolcuların tahliye olması sağladı.

Durum jandarma ve itfaiyeye bildirildi. Bir anda alev topuna dönen midibüs cayır cayır yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen midibüs, tamamen kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan olayla ilgili jandarma tahkikat başlattı. - KARS

Kars'ta hareket halindeki midibüs yandı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Midibüs, Artvin, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta hareket halindeki midibüs yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta hareket halindeki midibüs yandı - Son Dakika
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