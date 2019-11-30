Son Dakika Haberleri: Kars'ta "Hastane Afet Planı" uygulayıcı eğitimi verildi
Son Dakika Yaşam Kars'ta 'Hastane Afet Planı' uygulayıcı eğitimi verildi - Son Dakika

Kars'ta "Hastane Afet Planı" uygulayıcı eğitimi verildi

6 saat önce

Kars İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması uygulayıcı eğitimi verildi.

Kars'ta

Kars İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması uygulayıcı eğitimi verildi.


Kars İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri birimi tarafından düzenlenen Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması uygulayıcı eğitimi 3 gün sürdü.


İl Sağlık Müdürlüğü'nden eğitmenlerin katılımıyla düzenlenen eğitimde katılımcılara afet ve acil durum temel kavramları, Türkiye afet yönetimi ve sağlık hizmetleri, hastane afet ve acil durum planı işleyişi, mevcut durum analizi, hastane afet ve acil durum müdahale yönetimi, hastane olay yönetim araçları, kitlesel yaralanmalı olaylarda müdahale aşamaları, olay bildirimi ve acil müdahale planının aktivasyonu, tıbbi kapasite ve lojistik malzemelerin yönetimi, acil müdahale planının aktivasyonunda bilgi yönetimi, güvenlik ve emniyet, psiko-sosyal destek faaliyetleri ile ilgili konularda bilgi verildi.


Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitime Kars merkez ve ilçelerden 32 kişi katıldı. Eğitimlere 2020 yılında da devam edileceği öğrenildi. - KARS

İl Sağlık Müdürlüğü, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:16 Kaynak: İHA
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