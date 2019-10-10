Son Dakika Haberleri: Kars'ta hastane çalışanları yemekte bir araya geldi
Son Dakika Yaşam Kars'ta hastane çalışanları yemekte bir araya geldi

Kars'ta hastane çalışanları yemekte bir araya geldi

42 dakika önce

Kars Harakani Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum servisinde çalışan doktor ve personeller yemekte bir araya geldi.

Kars'ta hastane çalışanları yemekte bir araya geldi, System.String[]

Kars Harakani Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum servisinde çalışan doktor ve personeller yemekte bir araya geldi.


Kars Harakani Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisinde yapılan ameliyatların gizli kahramanları, ekip ruhunu göstermek ve yapılan ameliyatların bir takım halinde olduğunu benimsemek için yemekte buluştu.


Bir otelde düzenlenen yemek organizasyonunun ardından doktorlar, anestezi uzmanları, hemşireler ve diğer tüm ameliyathane personelleri bol bol sohbet ederek günün yorgunluğunu üzerlerinden attılar.


Kars Harakani Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlarından Op. Dr. Müjde Canday, ameliyatları sadece doktorlar yapmadığını ameliyathanede görevli çok sayıda personelin olduğunu ve bir başarı varsa bu başarının tüm ekibin olduğunu belirtti. Canday, artık düzenli olarak bir araya geleceklerini kaydetti. - KARS

Devlet Hastanesi, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hadise, mavi tulumu ile sosyal medyada hedef olmaktan kurtulamadı
Emine Bulut'un annesinin sözleri, salondakileri hüngür hüngür ağlattı Şivan Perwer Barış Pınarı Harekatı'na ağlayarak tepki gösterdi Ekrem İmamoğlu'ndan harekat yorumu: Askerimizin yanındayım ama kafam rahat değil

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 10:19:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta hastane çalışanları yemekte bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]