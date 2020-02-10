Kars'ta hastanede tartıştığı yeğeni tarafından silahla vurulan kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'ta hastanede tartıştığı yeğeni tarafından silahla vurulan kişi öldü - Son Dakika

Kars'ta hastanede tartıştığı yeğeni tarafından silahla vurulan kişi öldü

6 saat önce

Kars'ın Kağızman ilçesinde hastanede tartıştığı yeğeni tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Kars'ta hastanede tartıştığı yeğeni tarafından silahla vurulan kişi öldü, System.String[]

Kars'ın Kağızman ilçesinde hastanede tartıştığı yeğeni tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Karabağ köyünde yaşayan Ahmet D. ile amcası Mehmet D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma köy sakinlerinin araya girmesiyle sonlandırıldı.

Kağızman Devlet Hastanesinde kantin işleten Mehmet D, hastanede yeğeni Ahmet D. ile yeniden tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda yeğeni tarafından hastane koridorunda silahla vurulan Mehmet D. hayatını kaybetti.

Mehmet D'nin cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.

Ahmet D. polise teslim oldu.

Kağızman, Karabağ, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:42 Kaynak: AA
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