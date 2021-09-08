Kars'ta hastanede yapılan yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika

Kars'ta Sarıkamış Devlet Hastanesinde yapılan yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Hastanede olası bir yangın durumunda eksiklikleri görebilmek ve bu tür olaylara karşı hazır olunabilmesi amacıyla gerçekleştiren tatbikata hastane personeli, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE),112 Acil Sağlık ve Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri katıldı.

Tatbikat öncesi UMKE personeli tarafından slayt gösterimi ile personele yangınlar ve müdahale konusunda bilgi verildi. Daha sonra senaryo gereği bir binanın 3. katında çıkan yangına, itfaiye ekiplerine haber verildikten sonra hastane personelince ilk etapta yangın söndürme tüpleri ve su ile müdahale edildi.

Bu katta bulunan hastaların bir bölümü itfaiye ekiplerince pencereden merdivenle tahliye edildi, diğerleri de UMKE ekiplerince dışarı çıkartıldı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.

Hastane Başhekimi Paşa Aksoy, AA muhabirine, tatbikatta olası yangın ve hiç umulmadık afetlere karşı yapılması gerekenleri test ettiklerini söyledi.

Aksoy, hastane içindeki hasta ve personel için bu tür tatbikatların önemli olduğunu belirterek, "Öncelikle masa başı eğitimlerini verdik. Müdahale ile ilgili planlamaları yaptık. Daha sonra yangın tatbikatı yaptık. Bundan sonrada her türlü duruma hazır olmak için çalışacağız." dedi.