Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 31 dereceye düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 31 dereceye düştü - Son Dakika

Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 31 dereceye düştü

11 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 40 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 40 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı, zamanla çok bulutlu olacak.

Bölge illerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının yanı sıra birlikte pus hadisesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın değişik yönlerden hafif, zaman zaman batılı yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece il merkezlerinde en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 31, Ardahan'da 26, Erzurum'da 24, Ağrı'da 21, Tunceli'de 15, Erzincan'da 14 ve Iğdır'da 8 derece ölçüldü.

Bu kış sezonunun en soğuk gecesini geçiren bölgede, gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ardahan'ın Göle ilçesinde 40, Erzurum'un Aşkale ilçesinde 35,3 derece, Ardahan'ın Yalnızçam kayak merkezinde 33,5, Erzurum havalimanı mevkisinde ise 32 derece ölçüldü.

Göle soğuk hava rekorunu kaptırmıyor

Geçen yıl Türkiye'de en soğuk hava sıcaklığı sıfırın altında 32,5 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçülmüştü. Gece aynı ilçede hava sıcaklığının sıfırın altında 40 dereceye düşmesiyle söz konusu ilçede ölçülen soğuk hava sıcaklığı geçen yılın ve bu kış sezonunun rekorunu kırdı.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların, sıfırın altında Erzurum'da 12, Ardahan ve Kars'ta 10, Ağrı'da 7, Erzincan'da 5 ve Tunceli'de 4, Iğdır'da ise sıfır derece olması bekleniyor.

Bölgede kar kalınlıkları Ağrı'da 34, Erzurum'da 17, Ardahan'da 13, Kars'ta 10, Tunceli'de 4, Erzincan'da 1, kayak merkezlerinden Erzurum Palandöken'de 84, Kars Sarıkamış'ta 77 ve Erzincan Ergan'da 70 santimetre ölçüldü.

Bölge genelinde beklenen buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunması dolayısıyla dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 31 dereceye düştü

Ardahan, Göle, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:14 Kaynak: AA
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