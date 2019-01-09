Son Dakika Haberleri: Kars'ta Hava Ulaşımına Kar Engeli

Kars'ta Hava Ulaşımına Kar Engeli

54 dakika önce

Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Kars'ta Hava Ulaşımına Kar Engeli, System.String[]
Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar yollarda mahsur kaldı.

Yoğun kar yağışı hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yapılması planlanan Türk Hava Yollarının TK 2714 sefer sayılı İstanbul-Kars uçuşu ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Kars Harakani Havalimanı'na planlanan Pegasus'un PC 4460 sefer sayılı uçuşu kar yağışı nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.

Bu arada, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan havalanan 2 uçak, yoğun kar yağışı nedeniyle Kars Harakani Havalimanı'na inemedi. Uçaklar Erzurum'a yönlendirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:14 Kaynak: AA

Kars, Kar, Güncel
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