Son Dakika Haberleri: Kars'ta Hava Ulaşımına Sis Engeli

Kars'ta Hava Ulaşımına Sis Engeli

1 saat önce

Kars'ta dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis sabah saatlerinde de devam etmesi nedeniyle uçak seferlerinde aksamaya neden oldu.

Kars'ta Hava Ulaşımına Sis Engeli, System.String[]
Kars'ta dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis sabah saatlerinde de devam etmesi nedeniyle uçak seferlerinde aksamaya neden oldu. Ankara-Kars uçak seferi karşılıklı olarak iptal edildi.

Kentte etkili olan sis, hava ve kara ulaşımını olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin yaklaşık 10 metreye düştüğü Kars'ta, Ankara - Kars seferi karşılıklı olarak iptal edilirken, İstanbul Sabiha Gökçen - Kars seferi ise karşılıklı olarak gecikmeli yapıldı. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:26 Kaynak: İHA

Ankara, Sabah, Kars, Güncel
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