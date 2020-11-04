Kars'ta hava ulaşımına sis engelli - Son Dakika

Kars'ta etkili olan sis nedeniyle İstanbul-Kars seferi iptal edildi.

Kentte, dün geceden itibaren etkili olan ve zaman zaman yoğunlaşan sisin görüş mesafesini düşürmesi hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Sis yüzünden İstanbul Havalimanı'ndan Kars Harakani Havaliman'ına yapılması planlanan İstanbul-Kars seferi gerçekleştirilmedi.

Bu sefer dışında İstanbul Uluslararası Sabiha Gökçen Havaliman'ından havalanan PC2590 sefer sayılı uçak da sis nedeniyle Kars Harakani Havalimanı'na 3 saat gecikmeli olarak iniş yapabildi.