Kars'ta havalimanı pistine kurt indi - Son Dakika

KARS Havalimanı'nda iniş için kullanılan piste kurt indi. Uçağın kalkış saatinde pistte olduğu fark edilen kurt, görevliler tarafından uzaklaştırıldı.

Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Kars Harakani Havalananı'nda geçtiğimiz günlerde kurt heyecanı yaşandı. Apronda bekleyen İstanbul uçağının kalkışı esnasında pistte bir kurdun olduğu kule tarafından fark edildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri kısa sürede araçla yanına gittikleri kurdu sürerek bulunduğu bölgeden uzaklaştırdı. Kurdun gitmesinden sonra uçak hareket etti.