Kars'ta Hayvan Hastanesi'nin temeli atıldı - Son Dakika

Kars'ta Hayvan Hastanesi'nin temeli atıldı.

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin temelini Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri 65. Hükümet UDH Bakanı Ahmet Arslan, Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç ve KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu birlikte attı.

Havvan Hastanesi'nin temel atma töreninde konuşan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, "Yeterli akademik personel altyapısına rağmen fiziksel altyapısındaki eksiklikler nedeniyle modern şartlarda eğitim ve bölge hayvancılığına kaliteli hizmet konularında güçlükler yaşanılan mevcut klinik ve araştırma koşullarının yeniden yapılandırılması amacıyla Veteriner Fakültemiz bünyesinde Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin kurulması hedeflenmektedir. Kars için büyük önem taşıyan, ilimizin ve bölgemizin ihtiyacı olan hayvan sağlığı hizmetini karşılayacak olan Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinin de tarım ve hayvancılığımızın gelişmesine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Kafkas Üniversitemiz bünyesinde uygulamaya konulan ve ilimiz, bölgemiz, ülkemiz için çok güzel hizmetler sunulmasını sağlayacak olan bu projelerin başarıya ulaşmasını, ilimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Hayvan Hastanesi'nin temeli atılarak yapımına başlandı. Hayvan Hastanesi'nin 20 milyon TL'ye mal olacak. - KARS