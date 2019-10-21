Son Dakika Haberleri: Kars'ta hayvan hırsızları yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta hayvan hırsızları yakalandı

Kars'ta hayvan hırsızları yakalandı

1 saat önce

Kağızman'da çalınan hayvanlar Sarıkamış'ta jandarmaya takıldı.

Kars'ta hayvan hırsızları yakalandı, System.String[]

Kağızman'da çalınan hayvanlar Sarıkamış'ta jandarmaya takıldı. Sarıkamış'ta suçüstü yakalanan şüpheli 5 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kağızman'a bağlı Akçay Köyü'nde hayvanları çalınan vatandaş durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hayvanların bulunması için çalışma başlattı.


Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan titiz çalışmalar sonucunda Iğdır'da şüpheli 4 kişi ile olayda kullanılan kamyonet ile birlikte şüpheli 1 kişi olmak üzere 5 kişi, Sarıkamış'ta yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma'ya getirilen şüpheli 5 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye'ye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak ceza evine gönderilirken, jandarma hayvanların bulunması için çalışma başlattı. - KARS

Sarıkamış, Kağızman, Jandarma, Kars, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:02 Kaynak: İHA
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