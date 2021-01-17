Kars'ta hayvan hırsızlığı yapan organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika

Kars'ta çeşitli tarihlerde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Suç Araştırma Timi (JASAT), jandarma sorumluluk bölgesinde 2020 yılında yaşanan "hayvan hırsızlığı" olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Ardahan ve Kars illerinde büyükbaş hayvan ve at hırsızlığı yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

10 hırsızlık olayının aydınlatıldığı operasyonda, şüphelilerin ahırında bulunan 20 hayvan sahiplerine teslim edildi.