Kars'ta Hayvan Koruma Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kars'ta Hayvan Koruma Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kars'ta Hayvan Koruma Kurulu toplantısı yapıldı

6 saat önce

Kars'ta Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Başkanlığı'nda, İl Hayvan Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı.

Kars'ta Hayvan Koruma Kurulu toplantısı yapıldı, System.String[]

Kars'ta Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Başkanlığı'nda, İl Hayvan Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı.


Valilik Kar Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya İl ve İl Belediye Başkanları da katıldı. Toplantıda, Kars İli ve İlçe belediyeleri ile Kars Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı arasında gerçekleştirilen protokol kapsamında kısırlaştırma çalışmalarına devam edilmesi, protokol imzalamayan belediyelerin protokol imzalayarak kısırlaştırma faaliyetlerine başlaması görüşüldü.


Kars Belediyesi ve İlçe Belediyelerince beslenme odaklarının kurulması kapsamında çalışma başlatmaları kararı alınan toplantıda, belediye mücavir alan dışında kalan yerlerde Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile Kars Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı'nca protokol imzalanarak kısırlaştırma faaliyetlerinin değerlendirilip görüşülmesi kararı alındı.


Toplantı karşılıklı fikir alış verişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - KARS

Aksu, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir'de günlerdir süren su arızası 40 saatte giderildi
Bakanlık 81 ile genelge gönderdi! Araçlar yeni düzenlemeye göre çekilecek Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine, kağıt toplayıcısından ahlaksız teklif: Beraber olalım mı? Türkiye'de bir ilk! Erdoğan imzasıyla 'Ulusal Akıllı Şehirler' Genelgesi yayımlandı

Son Dakika Haberleri
16:50 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı - Son Dakika Haber
16:47 Başkentte yağmurlu zeminde kayan araç takla attı - Son Dakika Haber
16:45 İzmir'de günlerdir süren su arızası 40 saatte giderildi - Son Dakika Haber
16:45 Yayaya çarpan otomobilin sürücüsü baygınlık geçirdi - Son Dakika Haber
16:44 Kamyon ile elektrikli bisiklet çarpıştı 2 yaralı - Son Dakika Haber
16:44 Suudi Arabistan'da öğrenci servisi alev alev yandı: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika Haber
15:54 Kağıthane'de 2 çocuk annesi kadın boşanmak istediği eşi tarafından vuruldu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 16:54:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars'ta Hayvan Koruma Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]