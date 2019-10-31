Kars'ta hayvan otlatma kavgası: 11 yaralı

Yaralananların hastanede tedavisi sürerken, olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Hastanede karşılaşan köylüler arasında yeniden başlayan tartışma, bir süre sonra sopalı kavgaya dönüşünce çıkan arbedede 7 kişi daha yaralandı.

İlçeye bağlı Böcüklü ve Şaban köyü çobanları arasında arazide hayvan otlatma yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ve köylülerin de dahil olmasıyla çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

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