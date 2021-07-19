Kars'ta hayvan otlatma kavgası: 8 yaralı - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Boyalı köyünde iki grup arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan tartışma, tarafların ilçe merkezinde karşılaşmasıyla kavgaya dönüştü.
Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafları ayırdı.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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