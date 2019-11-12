Son Dakika › Güncel › Kars'ta hayvan otlatma kavgasına karışan 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
Kars'ta hayvan otlatma kavgasına karışan 6 kişi tutuklandı
6 saat önce
Kars'ın Kağızman ilçesinde 31 Ekim'de iki köyün sakinleri arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan sopalı kavgada gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 04:00 Kaynak: AA
Kars'ın Kağızman ilçesinde 31 Ekim'de iki köyün sakinleri arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan sopalı kavgada gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı tutuklandı.
Böcüklü ile Şaban köyü sakinleri arasında çıkan ve 11 kişinin yaralandığı kavgaya karıştıkları belirlenen 10 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şehidin 'Cennete pide yollar mısın' notuna pide siparişi yağıyor Yolcu otobüsünde iğrenç olay! Muavin, arka koltuğa geçirdiği kadını taciz etti Genç kız 5'inci kattan atladı! Hayati tehlikesi devam ediyor Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı