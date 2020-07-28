Kars'ta Hayvan Pazarı'nda bayram yoğunluğu - Son Dakika

Kars'ta Hayvan Pazarı'nda bayram yoğunluğu

KARS - Kars'ta bayrama sayılı günler kala Hayvan Pazarı'nda yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluğun yaşandığı pazarda hayvan tacirleri pandeminin hayvan satışlarını olumsuz etkilediğini kaydettiler.

Kurban Bayramı'na kısa süre kala vatandaşlar Hayvan Pazarı'nın yolunu tuttu. Korona virüs (Covid-19) salgına karşı önlemlerini alarak pazara gelen vatandaşlar hayvan fiyatlarının yüksek olduğundan yakınıyor.

Hayvan satıcıları ise pandeminin kendilerini olumsuz etkilediğini ileri sürerek hayvan fiyatlarının geçen yılla aynı olduğunu belirttiler.

"Piyasa pandeminden dolayı durgun"

Hayvan satışlarının beklenenin altında olduğunu ifade eden hayvan tüccarı Menduh Demir, "Hayvan fiyatları geçen yıla oranla bu yıl daha ucuz. Pandemiden dolayı daha ucuz, kurbanlık düve, 150 kilo et verecek düve, 6 bin lira, boğa da canlı 22 bin lira arasında satılıyor. Geçen yıla oranla bu yıl kurban satışları az, fazla rağbet yok. Sebebi de pandemiden dolayıdır. Hani insanların topluca bir arada bulunmaları yasak. Ondan dolayı fazla kurban alan olmadı. Geçen yıl günlük 20-30 düve satıyorduk. Bu yıl 2-3 tane, erken mal 3 tane satıyoruz" dedi.

"Satışlardan memnun değiliz"

Hayvan pazarında durgunluk olduğuna dikkat çeken hayvan satıcısı Mustafa Vargün, "Şuan piyasa geçen seneye oranla kötü, geçen sene daha iyi gidiyordu kurbanlarımız, hiçbir değişiklik yok. Fiyatlar geçen yılla aynı, hayvanına göre 17 bin lira, 950 kilo geliyor. Büyük bir fark arada yok geçen yılda aynıydı. Satışlardan memnun değiliz" diye konuştu.

Yoğunluğun yaşanmasına rağmen satıcılar, hayvan satışlarından memnun olmazken, hayvan fiyatları ise büyükbaş hayvanlarda 5 bin liradan başlıyor. 20 bin liraya kadar hayvan var. Küçükbaş hayvanlar ise bin lira ile 3 bin 500 lira arasında satılıyor.