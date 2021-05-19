Kars'ta Hayvan Pazarları açılıyor - Son Dakika

Kars'ta Hayvan Pazarları açılıyor

19.05.2021 09:48
Kars'ta Hayvan Pazarları açılıyor, System.String[]

Kars'ta Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan Hayvan Pazarları yeniden açılıyor.

Kars'ta Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan Hayvan Pazarları yeniden açılıyor.

Kars Valisi Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Başkanlığı'nda toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 27 Nisan 2021 tarihinde aldığı kararı ile "İnsan sirkülasyonunun salgın riskine bağlı olarak durdurulmasına, azaltılmasına yönelik olarak kente genelinde bulunan hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar; ara verilmesine karar vermişti.

Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler çerçevesinde yeniden toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 27 Nisan 20121 tarihinde aldığı kararı sonlandırarak 20 Mayıs 2021 tarihi itibariyle hayvan pazarlarında hayvan satış yerlerinin, alanlarının Covid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe, temizlik kurallarına uyularak açılmasını kararlaştırdı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı ile uygulamaya başlanan hayvan pazar alanlarına, yerlerine girişlerde HES kodu sorgulaması yapılması ve hayvan pazar alanlarında sigara içme, çay içme gibi nedenlerle maske takma kuralının esnetilmemesi şartı ile hayvan pazar satış yerlerinin faaliyetlerine devam edebileceğini duyurdu.

Ayrıca İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarına uymayanlar veya aykırı hareket edenlerin, takip ve denetiminin genel kolluk kuvvetleri İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birim ve birlikleri, yerel yönetimler, zabıta görevlileri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca İl/Mahalle Salgın Denetim Ekipleri koordineli bir şekilde yapılmasına ve ilgili işletmelere tebliğ edilmesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi kararı alındı.

Alınan kararlara uymayanlar hakkında ise yasal işlem yapılacağı öğrenildi. - KARS

Hıfzıssıhha Kurulu, Türker Öksüz, Koronavirüs, Kars, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kars'ta Hayvan Pazarları açılıyor - Son Dakika Ekonomi


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