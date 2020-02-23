Kars'ta hayvancılık çalıştayı düzenlenecek - Son Dakika

Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası, Kars Ticaret ve Sanayi Odasıyla birlikte " Türkiye'nin Buzağı Fabrikası Kars'ta Bölgenin En Büyük Büyükbaş Hayvancılık Çalıştayı"nı düzenliyor.



Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası ve Kars Ticaret ve Sanayi Odası; Kars Valiliği, Serhat Kalkınma Ajansı ve Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesinin katkılarıyla 7 Mart 2020 Cumartesi Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenecek çalıştay da hayvancılık ele alınacak.



Çalıştay hakkında açıklama yapan Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül, Bilindiği üzere Doğu Anadolu Bölgesi'nin ekonomisi özellikle büyükbaş hayvan yetiştiriciliği üzerine kurulu. Uzun yıllardır bölgedeki yetiştiricilerimiz ile bir araya gelen biz veteriner hekimler, bölgemizdeki yetiştiricilerimizin yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerimizi kendilerine direkt aktarabildik. Fakat Bölge hayvancılığımızda katma değer katacak ve hatta hayvancılık ekonomimizi canlandıracak çapta bir bilgi alışverişinin yaşanacağı daha büyük ölçekli toplantılar ya da çalıştaylar uzun zamandır aklımızın bir köşesinde kurduğumuz bir hayaldi" dedi.



Ödül, "Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası olarak meslektaşlarımıza yönelik bir çok hizmetiçi eğitim programı düzenlemiş fakat Bölgemizde bulunan hayvan yetiştiricilerimize yönelik herhangi bir eğitim programı yapmamıştık. Uzun zamandır hayalini kurduğumuz yetiştiricilerimize yönelik olarak 7 Mart Cumartesi günü gerçekleştireceğimiz



"Türkiye'nin Buzağı Fabrikası Kars'ta Bölgenin En Büyük Büyükbaş Hayvancılık Çalıştayı"nı Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu ile birlikte düzenleyecek olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.



Ödül, "İlimizde 30 yıldır hizmet veren Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden değerli akademisyen hocalarımızın davetimiz ile katılmayı kabul ettiği ve Bölgemiz Büyükbaş Hayvancılığında tespit ettikleri bazı sorunlara ve bu sorunlara ait çözüm önerilerini aktaracakları sözkonusu çalıştaya sadece Kars ilinden değil Bölgedeki tüm İllerden sivil toplum kuruluşları, birlikler, odalar ve yetiştiricilerin katılımını planlıyoruz. Ülkemizin Büyükbaş hayvancılık sektöründe hizmet veren birçok firmasının da katılacağı ve yetiştiricilerimiz ile biraraya gelip ürün lansmanlarını yapacakları bu çalıştayı biz Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası olarak Bölgemiz Büyükbaş Hayvancılığının bizce en önemli paydaşları olan akademi, kamu, sivil toplum kuruluşları ve yetiştiricilerimiz arasında oluşacak efektif ve uzun soluklu bir işbirliğinin ilk adımı olarak görüyoruz" şeklinde konuştu. - KARS