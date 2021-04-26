Kars'ta hayvanların azgın sularda sürüklenmesi kameralara yansıdı - Son Dakika

Kars'ta hayvanların azgın sularda sürüklenmesi kameralara yansıdı

KARS - Kars'ta otlatılmak üzere meralara götürülen büyükbaş hayvanlar her gün Kars Çayı'nın azgın sularıyla mücadele ediyor.

Kars- Kağızman karayolunun Kırmızıköprü bölgesinde civarda bulunan köylüler büyükbaş hayvanlarını otlatmak üzere meralara götürüyor. Köylüler hayvanları azgın Kars Çayı'nın sularından geçirmesi cep telefonlarıyla kaydedildi.

Azgın sulara çobanlar tarafından sokulan büyükbaş hayvanlar akıntıya kapılarak bir süre sürüklendikten sonra zorla karaya çıkabiliyor. Hayvanların karşıya geçmek için akıntıda sürüklenirken, bazı hayvanlar ise boğulma tehlikesiyle karşı karşı kalıyor. Hayvanlar suyu geçtikten sonra yollarına devam ediyor. O anlar anbe an cep telefonlarıyla kaydedildi.