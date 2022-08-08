Hazreti Hüseyin'in katledilmesinin 1383. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenleniyor (3) - Son Dakika
Üye Girişi

Hazreti Hüseyin'in katledilmesinin 1383. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenleniyor (3)

08.08.2022 16:20
Hazreti Hüseyin'in katledilmesinin 1383. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenleniyor (3)

Kars'ta, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin 1383. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Kars'ta, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin 1383. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Irak'ın Kufe kenti yakınlarındaki Kerbela Çölü'nde, Emevi Devleti'nin ilk halifesi Muaviye bin Ebu Süfyan'ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu, Emevilerin 2'nci Halifesi Yezid bin Muaviye'nin, Hazreti Hüseyin'in kendisine biat etmesini istemesi nedeniyle yaşanan üzücü hadiseler, Hazreti Muhammed'i ve onun ehlibeytini seven müminleri derinden yaraladı.

Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin, muharrem ayının 10'uncu günü olan Aşure Günü'nde şehit edilmeleri nedeniyle bugün, "matem günü" olarak görülüyor ve Kerbela şehitleri, bugün düzenlenen etkinliklerle yad ediliyor.

Hazreti Ali Çarşı Camisi önünde bir araya gelen, ellerinde Türk bayrağı ile Atatürk ve Hazreti Ali'nin posterlerini taşıyan yaklaşık 10 bin kişilik grup, anma programı kapsamında yürüyüşe başladı.

Gruptakiler, Faikbey Caddesi'nden Işıklı Ehlibeyt Camisi önüne kadar mersiyeler eşliğinde sine dövüp, vücutlarına zincir vurdu.

Okunan mersiyelerde bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Siyah elbise giyen kadınlar, ellerinde dev zülfikar kılıcıyla yürüyüşe katıldı.

Yürüyüşte çocukların taşıdığı, üzerinde "Hazreti Ali Asger (A.S)" yazan sembolik tabut dikkati çekti.

Hazreti Ali Çarşı Camisi önünde başlayan Faikbey, Gazi Ahmet Muhtar Paşa ve Cumhuriyet caddelerinde devam eden yürüyüş, Yeni Mahalledeki tören alanında tamamlandı. Toplanma alanında bir araya gelen vatandaşlar sine ve deste vurarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yaptığı konuşmada, tüm şehitlerin zulme ve esarete boyun eğmediğini, canları pahasına, İslam, vatan, bağımsızlık ve al bayrak uğruna şehadet şerbeti içtiklerini söyledi.

Muharrem ayının 10'uncu günü meydana gelen Kerbela olayının, çetin bir imtihanın, haksızlık karşısında direnmenin, ilahi kıyamın adı olduğunu aktaran Öksüz, "Kerbela, karanlıkla-aydınlığın, hakla-batılın savaşıdır ve elbette hak galip gelmiştir. Kerbela, batıla, zulme, esarete başkaldırının destanıdır. Kerbela olayı, tüm Müslümanların ortak hafızasında yer alan, asırlardır hiç dinmeyen çok büyük bir acı, aynı zamanda tarihi bir ibret vesikasıdır." dedi.

Kars Ehlibeyt Alimleri Birliği Derneği Başkanı ve Ehlibeyt Işıklı Cami Alimi Seyit Ahmet Erdem de Kerbela şehitlerinin şehadetlerinin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Bundan 1383 yıl önce Kerbela'da peygamberimizin evlatlarına eşi benzeri görülmeyen bir zulüm yapılmıştır. O günden bu yana İslam'ın ve bütün Müslümanların ve hatta bütün insanların kanayan yarası olarak devam etmiştir." diye konuştu.

Katılımcılar daha sonra Yeni Mahalle Asri Mezarlıkta dualar okudu, burada katılımcılara helva dağıtıldı.

YORUMLAR
500
Iğdır'da Kerbela şehitleri anma etkinliğinde kan bağışında bulundular Iğdır'da Kerbela şehitleri anma etkinliğinde kan bağışında bulundular Kars'ta binlerce kişi Kerbela şehitleri için yürüdü Kars'ta binlerce kişi Kerbela şehitleri için yürüdü
Kaynak: AA

Hz Muhammed, Hz. Hüseyin, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hazreti Hüseyin'in katledilmesinin 1383. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenleniyor (3) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:48 Mehmet Ali Çelebi'den paylaşımlarının silinmesine ilişkin açıklama: Ağabeyimden kendi attıklarını temizlemesini istedim
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon sinyali: Suriye'de güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğiz
14:51 Sevilla, Nelsson için kesenin ağzını açtı! Galatasaray'a 18 milyon euro önerdiler
14:46 Balıkesir'de eşini öldürüp, intihar eden adamın bıraktığı not gün yüzüne çıktı! Cinayeti "aldatma" sebebiyle işlemiş
14:31 Ankara'da bir esnaf, 50 Suriyeliyi kaçak çalıştırdığını itiraf etti: Bunlara haftalık bin lira veriyorum, aç oldukları için mecbur çalışıyorlar
14:25 Melih Gökçek, gazeteciye arkadan saldıran şüphelinin koruması olmadığını öne süren Cemal Enginyurt'a tepki gösterdi: Kıvırma, erkek ol
14:17 2 yıl önce kansere yenik düşen spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatı belgesel oluyor
14:20 Usta tiyatrocu Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı: Doya doya baba diyemedim
14:17 Madrigal'in gitaristi Ceyhun Kaan Karakaş'tan 84 milyon dinlenen şarkılarıyla ilgili büyük itiraf
13:02 Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Fırsatçılığı bitireceğiz" diyerek duyurdu! Sıfır araçlara ikinci el satış yasağı getiriliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 16:20:54. #1.12#
SON DAKİKA: Hazreti Hüseyin'in katledilmesinin 1383. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenleniyor (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement