Kars'ta Hdp'li Ayhan Bilgen Başkan Seçildi
1 saat önce
Kars'ta HDP'li Ayhan Bilgen başkan seçildiKARS, (DHA)- KARS'ta resmi olmayan sonuçlara göre yerel seçimlerde en fazla oyu alarak Kars Belediye Başkanı seçilen isim HDP'li Ayhan Bilgen oldu.
Kars
'ta HDP
'li Ayhan Bilgen
başkan seçildi
KARS, (DHA
)- KARS'ta resmi olmayan sonuçlara göre yerel seçimlerde en fazla oyu alarak Kars Belediye Başkanı seçilen isim HDP'li Ayhan Bilgen oldu.
AYHAN BİLGEN
Ayhan Bilgen, 28 Ocak 1971 yılında Kars'ta doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitiren Bilgen, MAZLUMDER Genel Başkanlığı yaptı. Türkiye
Barış Meclisi, Demokratik Anayasa Hareketi, Demokratik İslam Kongresi ve Denge Denetleme Ağı çalışmalarında kurucu olarak yer alan Bilgen, Gündem ve Evrensel gazetelerinde de köşe yazarlığı yaptı. Bilgen, 25 ve 26. Dönem Kars Milletvekili
seçildi. HDP MYK
Üyesi ve Grup Başkanvekilidir. Orta düzeyde İngilizce bilen Bilgen, evli ve 2 çocuk babasıdır.
FOTOĞRAFLI
(Tür: Yurt)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:35 Kaynak: DHA
Erdoğan, Malatya'da 2 Saadet Partili Müşahidin Öldürüldüğü Olay Sonrası Karamollaoğlu'na Taziyelerini İletti
Talihsiz Vatandaş, Cep Telefonunu Seçim Sandığına Düşürdü
Son Dakika! Erdoğan'dan Balkon Konuşmasından "İmamoğlu" İması: İstanbul Seçmenimiz Büyükşehri Vermiş Olsa da İlçeleri Vermedi
Tüm Dünya Gözünü Ekrem İmamoğlu'na Çevirdi