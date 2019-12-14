Kars'ta hemzemin geçitte 'sis' kazası: 3 ölü (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kars'ta hemzemin geçitte 'sis' kazası: 3 ölü (2) - Son Dakika

Kars'ta hemzemin geçitte 'sis' kazası: 3 ölü (2)

6 saat önce

TAZİYEYE GELİRKEN AYNI YERDE KAZA YAPTILARKars'ın Selim ilçesinde yük treninin çarptığı otomobilde hayatını kaybeden Ersin Gümüş (30), Nihat Gümüş (46) ve Muhammet Gümüş'e (11) taziye için Ağrı'dan yola çıkan akrabaları aynı bölgede kaza yaptı.

Kars'ta hemzemin geçitte 'sis' kazası: 3 ölü (2), System.String[]

TAZİYEYE GELİRKEN AYNI YERDE KAZA YAPTILAR

Kars'ın Selim ilçesinde yük treninin çarptığı otomobilde hayatını kaybeden Ersin Gümüş (30), Nihat Gümüş (46) ve Muhammet Gümüş'e (11) taziye için Ağrı'dan yola çıkan akrabaları aynı bölgede kaza yaptı. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 JC 8335 plakalı otomobil tren kazasının yaşandığı Karaçay Köyü'ndeki hemzemin geçit yakınında kayarak yoldan çıktı. Devrilen otomobilde bulunan Sedat ve Mehmet Demir yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Selim, Ağrı, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 08:16 Kaynak: DHA
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