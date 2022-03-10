Kars'ta HES baraj gölüne düşen işçinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
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Kars'ta HES baraj gölüne düşen işçinin cesedine ulaşıldı

10.03.2022 14:45
Kars'ta HES baraj gölüne düşen işçinin cesedine ulaşıldı

Kars'ın Kağızman ilçesinde dün hidroelektrik santralleri (HES) baraj gölüne düşen işçinin cesedine ulaşıldı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde dün hidroelektrik santralleri (HES) baraj gölüne düşen işçinin cesedine ulaşıldı.

İlçeye bağlı Altıngedik köyünde bulunan HES Barajı'nda çalışan Erol Demir (43), dengesini kaybederek suya düştü.

HES çalışanları, durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Demir'in bulunması için ekiplerce arama yapılan baraj gölünde iş makineleriyle su tahliyesi de gerçekleştirildi.

Gece aramalara rağmen Demir'e ulaşılamayınca çalışmalara ara verildi.

Sabah saatlerinde AFAD, 112 Acil Servis, Kağızman Belediyesi, jandarma ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğünün "kurbağa adam" ekiplerince yeniden başlatılan çalışmalarda Demir'in cesedine ulaşıldı.

Baraj kapağının olduğu bölüme sıkıştığı belirlenen Demir'in cesedi vinç yardımıyla çıkarılarak otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli ve 3 çocuk babası işçinin akrabası Dursun Bora, AA muhabirine, dün saat 22.00'de bölgeye gelen Demir'in arızayı gidermeye çalışırken suya düşerek gözden kaybolduğunu anlattı.

Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlker Kar da bölgedeki arama çalışmalarını takip etti.

Kars'ta HES baraj gölüne düşen işçinin cesedine ulaşıldı
Kars'ta HES baraj gölüne düşen işçinin cesedine ulaşıldı
Kars'ta HES baraj gölüne düşen işçinin cesedine ulaşıldı
Kars'ta HES baraj gölüne düşen işçinin cesedine ulaşıldı

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Son Dakika | HES baraj gölüne düşen işçi kayboldu Son Dakika | HES baraj gölüne düşen işçi kayboldu Vali Öksüz Digor'da Vali Öksüz Digor'da

Hisarcık, Baraj, Kars, HES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta HES baraj gölüne düşen işçinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika


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