Son Dakika Haberleri: Kars'ta hırsızlar demir yolunun iletişim hattındaki kabloları çaldılar
Son Dakika Güncel Kars'ta hırsızlar demir yolunun iletişim hattındaki kabloları çaldılar

Kars'ta hırsızlar demir yolunun iletişim hattındaki kabloları çaldılar

7 saat önce

Kars'ta, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolunun iletişim hattındaki kabloları çaldıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Kars'ta hırsızlar demir yolunun iletişim hattındaki kabloları çaldılar, System.String[]

Kars'ta, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolunun iletişim hattındaki kabloları çaldıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Kentin Arpaçay ve Susuz ilçelerinde, BTK demir yolunda iletişim sağlanması amacıyla kullanılan ve toprağa gömülü halde olan kabloların bazı kişilerce çalınması üzerine görevliler durumu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Harekete geçen jandarma, kabloları çaldığı tespit edilen 3 kişiyi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Bu kişilerin satmaya çalıştığı çalıntı kabloların bir kısmı ele geçirildi.

Jandarma, Bakü, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:40 Kaynak: AA
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