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Kars'ta hırsızlar girdikleri evin sahiplerini bıçakladı - Son Dakika

Kars'ta hırsızlar girdikleri evin sahiplerini bıçakladı

11.02.2022 16:50

Kars'ta hırsızlar girdikleri evin sahiplerini bıçakladıkocayı bıçaklayarak ağır yaralayan hırsızlar yakalandı.

Kars'ta hırsızlar girdikleri evin sahiplerini bıçakladı

KARS Sarıkamış'ta hırsızlar girdikleri evde kendini fark eden ev sahibi karı-kocayı bıçaklayarak ağır yaralayan hırsızlar yakalandı.

Olay Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana geldi. E.Ç. ve M.İ hırsızlık amacıyla H.B. (86)'nin evine girdi. Eve giren hırsızları fark eden H.B. ve eşi M.B. hırsızlık olayını engellemek istedi.

Yaşanan arbedede H.B. ve M.B.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayan hırsızlar evde bulunan 50 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyayı alarak kaçtılar. Vatandaşların ihbarı üzerine eve gelen polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu hırsızlık şüphelisi şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçak darbesiyle ağır yaralanan karı ve koca ambulansla önce Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne ardından da Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan M.B. durumun ağır olması dolayısıyla Van 100. Yıl Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan kısa sürede polis tarafından yakalanan şüphelilerin sabıkalarının olmadığı oryaya çıktı. Şüphelilerden birisinin babasının kredi kartıyla yaptığı 14 bin liralık harcamayı kapatmak için hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Şüphelilerim emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kars'ta hırsızlar girdikleri evin sahiplerini bıçakladı
Kars'ta hırsızlar girdikleri evin sahiplerini bıçakladı
Kars'ta hırsızlar girdikleri evin sahiplerini bıçakladı
Kars'ta hırsızlar girdikleri evin sahiplerini bıçakladı
Kars'ta hırsızlar girdikleri evin sahiplerini bıçakladı
Kars'ta hırsızlar girdikleri evin sahiplerini bıçakladı
Kars'ta hırsızlar girdikleri evin sahiplerini bıçakladı
Kars'ta hırsızlar girdikleri evin sahiplerini bıçakladı
Kars'ta hırsızlar girdikleri evin sahiplerini bıçakladı

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Devlet Hastanesi, Polis, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta hırsızlar girdikleri evin sahiplerini bıçakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta hırsızlar girdikleri evin sahiplerini bıçakladı - Son Dakika
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