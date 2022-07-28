Spiral makinesi ile çelik kasayı açarken suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Spiral makinesi ile çelik kasayı açarken suçüstü yakalandı

28.07.2022 10:27

KARS'ta hırsızlık amacıyla bir eve giren S.Y., (50) çelik kasayı spiral makinesi ile açmaya çalışırken suçüstü yakalanıp, tutuklandı.

KARS'ta hırsızlık amacıyla bir eve giren S.Y., (50) çelik kasayı spiral makinesi ile açmaya çalışırken suçüstü yakalanıp, tutuklandı.

Olay, Halitpaşa Mahallesi Bahri Dağdaş Caddesi'nde meydana geldi. G.A.'nın oturduğu eve kimse olmadığı sırada giren S.Y., spiral makinesi ile çelik kasayı açmak istedi. Bu sırada sesleri duyan G.A.'nın komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen polis ekipleri, S.Y.'yi suçüstü yakaladı. 'Hırsızlık', 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından 10 kaydı bulunan S.Y. gözaltına alınıp, emniyete götürüldü. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Spiral makinesi ile çelik kasayı açarken suçüstü yakalandı - Son Dakika

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