Hırsızlık amacıyla eve giren zanlının "hırsızlık" suçunun yanı sıra "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" gibi 10 ayrı suçtan poliste kaydı olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kars'ta girdiği evdeki çelik kasayı açarken yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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