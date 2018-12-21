Son Dakika Haberleri: Kars'ta Hırsızlık Yapan 5 Kişi Tutuklandı

Kars'ta Hırsızlık Yapan 5 Kişi Tutuklandı

4 saat önce

Kars'ta 207 bin lira değerinde musluk, su saati ve kablo çaldığı öne sürülen 5 kişi tutuklandı.

Kars'ta Hırsızlık Yapan 5 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Kars'ta 207 bin lira değerinde musluk, su saati ve kablo çaldığı öne sürülen 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte çeşitli kurumlara ait kablo, musluk, su saatleri ve demir parmaklıkların çalınması olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Çalışma sonucu, kamu lojmanlarından 112 bin lira değerinde musluk ve su saati, Kars Belediyesine ait su deposundan 43 bin lira değerinde malzeme, Harakani Havalimanı'ndan 20 bin lira değerinde aydınlatma kablosu, eski üniversite kampüsünden ise 32 bin lira değerinde kablo ve demir parmak çalındığı tespit edildi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, hırsızlık olayına karışan 5 kişiyi yakaladı.

Emniyetteki sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:09 Kaynak: AA

Kars, Güncel
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