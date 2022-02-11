Kars'ta hırsızlık yaptıkları evdeki yaşlı çifti bıçaklayan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde girdikleri evdeki para ve ziynet eşyalarını aldıktan sonra evde yaşayan yaşlı çifti bıçaklayarak kaçan 3 zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Şehitler Mahallesi'nde ikamet eden Hayrettin B, (86) ve eşi Mahigül B'nin (50) evine giren 3 kişi, evdeki para ve ziynet eşyalarını alarak yaşlı çifti darbetti. Daha sonra karı kocayı bıçaklayıp ağır yaralayan hırsızlar, olay yerinden uzaklaştı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, kaçan şüphelilerin E.Ç, (20), S.S, (19) ve M.A İ. (17) olduğunu tespit etti.

Elbiseleri sobada yakmaya çalıştılar

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli çaldıkları 50 bin lira ile 50 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve olayda kullandıkları bıçakla bir markette yakalandı.

Şüpheliler ayrıca üzerlerindeki elbiseleri değiştirerek, kanlı elbiseleri de sobada yakmaya çalıştı.

Ekiplerce sobadan çıkartılan kanlı elbiseler muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu devam ediyor.