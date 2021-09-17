Kars'ta hortum anı kamerada - Son Dakika

Kars merkez Tekneli köyü üzerinde meydana gelen ve yaklaşık 10 dakika süren hortum, korkulu anlar yaşanmasına neden oldu. Köy köyün hemen üstünden geçen hortumu vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti.

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