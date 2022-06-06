Kars'ta hurdacılara yönelik denetimlerde 10 iş yeri mühürlendi - Son Dakika
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Kars'ta hurdacılara yönelik denetimlerde 10 iş yeri mühürlendi

06.06.2022 17:15
Kars'ta hurdacılara yönelik denetimlerde 10 iş yeri mühürlendi

Kars'ta hurdacılara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 10 iş yeri mühürlendi.

Kars'ta hurdacılara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 10 iş yeri mühürlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte inşaat malzemesi, rögar kapağı, elektrik kablosu, ikinci el eşya, hurda malzeme, ev ve bahçe kapısı gibi malzemelerin çalınması olaylarının artması dolayısıyla çalışma başlattı.

Polis ve Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince bu çerçevede hurda niteliği taşıyan malzemeleri satın alan hurdacılara yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerde çalışma ruhsatı ve çevre şehircilik belgesi bulunmayan 10 iş yeri mühürlendi.

Uygulamada 4 iş yerindeki 17 ton hurdaya da el konuldu.

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Kars'ta çalışma ruhsatı olmayan 10 hurdacı kapatıldı Kars'ta çalışma ruhsatı olmayan 10 hurdacı kapatıldı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta hurdacılara yönelik denetimlerde 10 iş yeri mühürlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kars'ta hurdacılara yönelik denetimlerde 10 iş yeri mühürlendi - Son Dakika
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