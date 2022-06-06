İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte inşaat malzemesi, rögar kapağı, elektrik kablosu, ikinci el eşya, hurda malzeme, ev ve bahçe kapısı gibi malzemelerin çalınması olaylarının artması dolayısıyla çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kars'ta hurdacılara yönelik denetimlerde 10 iş yeri mühürlendi - Son Dakika

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