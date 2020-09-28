Kars'ta husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika

Kars'ta husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü

Kars'ın Kağızman ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Kars'ta husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, System.String[]

Kars'ın Kağızman ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

İlçeye bağlı Şaban köyünde iki aile arasında bir husumet nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda silahla ateş açılan Ramazan Kurukafa yaralandı.

Yaralı Kurukafa, kaldırıldığı Kağızman Devlet Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri köyde de yoğun güvenlik önlemi aldı.

Kağızman, Ateş, Kars, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 15:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika

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