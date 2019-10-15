Son Dakika Haberleri: Kars'ta 'huzur' operasyonu; 1963 kişi sorgulandı
Son Dakika Güncel Kars'ta 'huzur' operasyonu; 1963 kişi sorgulandı

Kars'ta 'huzur' operasyonu; 1963 kişi sorgulandı

1 saat önce

KARS'ta, polis ekiplerince düzenlenen 'huzur' operasyonunda; 1963 kişi sorgulanırken, aranan 1 kişi yakalandı ve 15 sürücüye para cezası uygulandı.

Kars'ta 'huzur' operasyonu; 1963 kişi sorgulandı, System.String[]

KARS'ta, polis ekiplerince düzenlenen 'huzur' operasyonunda; 1963 kişi sorgulanırken, aranan 1 kişi yakalandı ve 15 sürücüye para cezası uygulandı.

Yurt genelinde, eş zamanlı olarak genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik önemdeki bölgelerde özellikle de halkın yoğunlukla bulunduğu yerlerde 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' yapıldı. Kars'ta kent merkezi ve ilçelerde, 59 ekip ve 219 kişilik personelin katılımıyla yapılan denetim ve uygulamalarda, 1963 kişi sorgulandı. Yoklama kaçağı olan 4 kişiye tebligat yapan ekipler, 'Sigara Kanunu'na muhalefet' suçundan 2 kişiye idari işlem uyguladı. Aranan 1 şüpheliyi yakalayan polis ekipleri, umuma açık 102 yeri kontrol etti. 1 iş yeriyle ilgili 'Sigara Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapılırken, 260 araç kontrol edildi ve 15 sürücüye para cezası uygulandı.


Polis, Huzur, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li Nusaybin Belediye Başkanına terörden gözaltı
Japonya'da Hagibis Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 68'e yükseldi HDP'ye PKK/KCK operasyonu: 4'ü belediye başkanı toplam 9 kişiye gözaltı Amerika ile Türkiye'nin operasyon farkı! Amerika yakıp yıkıyor, Türkiye şehre zarar vermiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 14:01:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta 'huzur' operasyonu; 1963 kişi sorgulandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]