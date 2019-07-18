Son Dakika Haberleri: Kars'ta huzur uygulaması
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kars'ta huzur uygulaması

1 saat önce

Kars'ta huzur ve güven uygulamaları aralıksız devam ediyor.

Kars'ta huzur uygulaması, System.String[]
Kars'ta huzur ve güven uygulamaları aralıksız devam ediyor. 314 ekip, bin 13 polisin katımlıyla yapılan uygulamalara vatandaşlarda destek veriyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce kent genelinde mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak amacıyla; merkez ve ilçeler de 314 ekip ve bin 13 polisin katılımıyla yapılan uygulamalarda, 6 bin 710 kişi sorgulandı. 5 yoklama kaçağına tebligat yapıldı.

Uygulamada, 290 umuma açık işyeri kontrol edilirken, bin 552 araç kontrol edildi. 69 araca toplam 42 bin 645 TL ceza kesildi.

Kars'ta yapılan uygulamalara vatandaşlardan destek veriyor. Özellikle il merkezinde yapılan uygulamalardan memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar, uygulamaların devam etmesini istedi. - KARS
Emniyet Müdürlüğü, Huzur, Kars, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Baba oğul omuz omuza vatan nöbetinde! Düzce'yi sel ve heyelan vurdu! Mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı, bazı köylere ulaşılamıyor Cep telefonu ile nakit yaratma dönemi sona eriyor EPDK'den katkılı akaryakıt düzenlemesi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 19:04:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta huzur uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]